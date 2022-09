Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo instabile nelle prossime ore con rovesci e temporali localmente di forte intensità su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali

- Advertisement -

La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che confluisce con aria più calda proveniente dal Mediterraneo occidentale: di conseguenza, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, sulla nostra penisola è previsto un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche, soprattutto al centro-sud, dove sono attesi rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di forte intensità, in estensione dalle zone interne verso il settore adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella giornata di venerdì assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto al centro-sud, anche se non mancheranno annuvolamenti, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano l’arrivo di corpi nuvolosi, provenienti dal Mediterraneo occidentale, che raggiungeranno nuovamente le nostre regioni nel fine settimana, favorendo annuvolamenti e possibili precipitazioni anche sulle regioni centrali, in attesa della progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, da lunedì, determinerà un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche e un nuovo aumento delle temperature – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con precipitazioni sparse, inizialmente più probabili sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nel Chietino, tuttavia nel corso della mattinata è previsto un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, con annuvolamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, localmente di moderata o forte intensità, in estensione verso il settore adriatico, nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, anche lungo le aree costiere – si apprende dalla nota stampa. Non si escludono temporali accompagnati da forti raffiche di vento e da grandinate – si apprende dalla nota stampa. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto da stasera-notte e nel corso della giornata di venerdì, anche se non mancheranno annuvolamenti.

Temperature: In diminuzione, anche sensibile nelle aree interessate dai temporali.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo le aree costiere –

Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

