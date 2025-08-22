Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo instabile nelle prossime ore su gran parte delle nostre regioni centrali ma con fenomeni in temporanea attenuazione nel tardo pomeriggio-sera. Nuovo peggioramento in nottata e nella giornata di sabato

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Dopo il transito di una perturbazione atlantica che, nella giornata di ieri, ha favorito lo sviluppo di temporali di moderata intensità anche sulle nostre regioni centrali, la nostra penisola continuerà ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che manterrà attive condizioni di instabilità nelle prossime ore e, soprattutto tra stanotte e la mattinata di sabato, in particolare sul versante adriatico, dove sono attesi annuvolamenti, rovesci e possibili temporali – precisa la nota online. La discesa di masse d’aria fresca favorirà, inoltre, un ulteriore calo delle temperature con valori che si porteranno al disotto delle medie stagionali su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali e gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano la persistenza di condizioni di instabilità anche nella giornata di domenica, con elevata probabilità di addensamenti consistenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso il settore adriatico ma in attenuazione entro la tarda serata/nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Un miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nella giornata di lunedì con temperature che torneranno progressivamente a salire, specie nei valori massimi.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulle zone interne, in particolare a ridosso dei rilievi appenninici, occasionalmente associati a precipitazioni sparse – Alternanza di schiarite e annuvolamenti sul versante adriatico con possibili precipitazioni sparse tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio ma la tendenza è verso una temporanea attenuazione della nuvolosità lungo la fascia costiera e collinare, mentre annuvolamenti torneranno ad intensificarsi sulla Marsica, nell’Aquilano e sulla Valle Peligna con possibilità di precipitazioni sparse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dalla tarda serata-nottata nuvolosità in aumento lungo la fascia costiera e collinare con precipitazioni in intensificazione, occasionalmente a carattere temporalesco: precipitazioni che proseguiranno nella giornata di sabato e favoriranno un ulteriore calo delle temperature – si apprende dalla nota stampa. Temperature: In diminuzione nel corso della giornata ma con valori in ulteriore calo nella giornata di sabato – recita il testo pubblicato online. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera-Mare: Poco mosso o mosso ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

