Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo instabile su gran parte delle nostre regioni centrali con rovesci e manifestazioni temporalesche che proseguiranno anche nella giornata di mercoledì. Torna il maltempo sull’Emilia-Romagna.

La nostra penisola è interessata dalla presenza di un minimo depressionario, posizionato sull’Italia centrale, in ulteriore spostamento verso le regioni settentrionali e, di conseguenza, il tempo continuerà a risultare instabile su gran parte delle nostre regioni centrali con annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche sparse ma localmente di forte intensità. Torna il maltempo anche sull’Emilia-Romagna con precipitazioni diffuse e persistenti già in atto da diverse ore, mentre per un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche dovremo attendere la giornata di giovedì, quando l’instabilità tenderà temporaneamente ad attenuarsi anche se, alla base dei dati attuali, nel fine settimana potrebbero tornare nubi, piogge e temporali anche sulle nostre regioni centrali, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci a carattere sparso, anche temporaleschi, inizialmente più probabili sul vicino Molise e nel Chietino, in estensione verso il Pescarese e verso il Teramano in mattinata – Possibili schiarite dalla tarda mattinata, tuttavia nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose con rovesci e manifestazioni temporalesche, più probabili sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, ma in estensione verso il settore adriatico nel corso del pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Schiarite dalla serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì ma l’instabilità tornerà a manifestarsi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio con addensamenti e rovesci temporaleschi sulle zone interne, in estensione verso il settore orientale della nostra regione –

Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora al disotto delle medie stagionali.

Venti: Orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera con possibili rinforzi.

Mare: Generalmente mosso o molto mosso –

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org