Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo perturbato nelle prossime ore con precipitazioni diffuse, venti in rinforzo e temperature in diminuzione con nevicate a quote relativamente basse per il periodo

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dall’arrivo di un nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa centro-settentrionale che, in queste ultime ore, ha raggiunto le nostre regioni centro-settentrionali favorendo la formazione di estesi corpi nuvolosi sulle nostre regioni centro-meridionali e venti di Grecale in rinforzo con temperature in ulteriore diminuzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nelle prossime ore si prevede ancora tempo perturbato sulle nostre regioni adriatiche con rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco, nevosi sui rilievi appenninici intorno ai 900-1000 metri ma occasionalmente anche a quote lievemente inferiori (700-800 metri). I venti di Grecale in rinforzo favoriranno, inoltre, mareggiate lungo le coste adriatiche e il tempo continuerà ad essere instabile e a tratti perturbato almeno fino alla giornata di mercoledì anche se, nel pomeriggio-sera, saranno possibili schiarite sul versante adriatico, ma si tratterà di una fase temporanea in quanto nuovi annuvolamenti e rovesci raggiungeranno nuovamente le aree costiere e collinari in nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche si manifesterà dalla serata di mercoledì e, soprattutto, nella giornata di giovedì, con nuvolosità in attenuazione e schiarite via via sempre più ampie – si apprende dalla nota stampa. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni diffuse, più frequenti sul versante adriatico, occasionalmente a carattere temporalesco, nevose sui rilievi appenninici al disopra dei 900-1000 metri ma localmente anche a quote lievemente inferiori (700-800 metri), specie in caso di forti rovesci – aggiunge la nota pubblicata. Una graduale ma temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista nel pomeriggio-sera, tuttavia in serata e in nottata saranno possibili nuovi addensamenti associati a precipitazioni sparse, più probabili sul versante adriatico, dove non si escludono manifestazioni temporalesche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Rovesci sono attesi anche nella giornata di mercoledì, specie al mattino, ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche dal pomeriggio-sera e il miglioramento proseguirà nel corso della giornata di giovedì.Temperature: In diminuzione, anche sensibile sul versante adriatico e sulle zone montuose – Venti: Moderati dai quadranti nord-orientali con rinforzi lungo la fascia costiera e sulle zone appenniniche – Mare: Molto mosso o agitato con possibili mareggiate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

