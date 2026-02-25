Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile a causa della presenza di un promontorio di alta pressione che continuerà a proteggere la nostra penisola dall’arrivo di perturbazioni almeno fino alla fine della settimana

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, su gran parte delle nostre regioni – Tuttavia, la persistenza dell’alta pressione potrà favorire, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, la formazione di foschie e banchi di nebbia anche sui litorali adriatici, soprattutto durante le ore più fredde della giornata, mentre le temperature si manterranno ben al di sopra delle medie stagionali, specie sulle zone collinari, altocollinari e montuose – si apprende dalla nota stampa. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, almeno fino alla giornata di domenica – L’alta pressione continuerà a garantire condizioni di tempo stabile su tutte le nostre regioni, ma non mancheranno foschie e banchi di nebbia nelle valli interne appenniniche e localmente lungo i litorali durante le ore più fredde della giornata – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso, anche se al mattino saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia sulle zone collinari prossime alla costa e lungo la fascia costiera, in diradamento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Banchi di nebbia probabili anche nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, ma in diradamento nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Non si escludono occasionali annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate, ma il cielo risulterà prevalentemente sereno per gran parte della giornata, specie sulle zone interne, collinari e montuose – Temperature: Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, soprattutto sulle zone collinari, alto-collinari e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli a regime di brezzaMare: Quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

