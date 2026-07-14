Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile al centro-sud con possibili annuvolamenti, instabilità al nord, specie nel pomeriggio-sera. Temperature in aumento anche sulle nostre regioni centrali, afa lungo la fascia costiera

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si estende soprattutto sul Mediterraneo occidentale, sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni tirreniche, mentre infiltrazioni di aria umida di origine atlantica raggiungeranno le regioni settentrionali nelle prossime ore e provocheranno fenomeni di instabilità anche di forte intensità, specie sull’arco alpino e sulla Pianura Padana orientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni sulle nostre regioni centrali dove prevarranno condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato ma con annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate con polvere sahariana in sospensione in quota che favorirà un cielo lattiginoso, mentre la persistenza del promontorio di alta pressione di matrice nord africana determinerà un ulteriore aumento delle temperature anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, mentre l’afa tenderà ad intensificarsi lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, almeno fino a sabato l’Italia sarà protetta dall’alta pressione che continuerà a favorire condizioni di tempo stabile e temperature ben al disopra delle medie stagionali e valori in ulteriore aumento tra giovedì e sabato, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un possibile cedimento dell’alta pressione a partire da domenica e il conseguente ingresso di masse d’aria fresca di origine atlantica dapprima al nord e, successivamente, tra domenica e lunedì, sul versante adriatico, con conseguente generale calo delle temperature e tempo in deciso peggioramento – Si tratta, ovviamente, di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. La polvere sahariana in sospensione in quota favorirà un cielo lattiginoso per gran parte della giornata, mentre annuvolamenti pomeridiani potrebbero manifestarsi lungo la dorsale appenninica ma tenderanno ad attenuarsi in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature massime in ulteriore aumento e punte massime localmente superiori ai +36°C/+38°C nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, in Val Pescara e in Val di Sangro; valori meno elevati (+32°C/+34°C) lungo la fascia costiera ma con tassi di umidità in ulteriore aumento e conseguente caldo afoso – Poche novità nella giornata di mercoledì.Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza con rinforzi nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org