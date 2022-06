Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile al centro-sud ma con possibili annuvolamenti e temperature in graduale diminuzione rispetto alla giornata di ieri, specie al centro-nord

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola è interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, tenderà temporaneamente ad attenuarsi al centro-nord, grazie al transito di una veloce perturbazione che, nella giornata di ieri e in queste ultime ore, ha interessato soprattutto il nord e parte del centro Italia – viene evidenziato sul sito web. A causa della temporanea attenuazione del promontorio di alta pressione di matrice nord africana, nelle prossime ore assisteremo ad un graduale calo delle temperature soprattutto al centro-nord, anche se i tassi di umidità continueranno a risultare piuttosto elevati, specie lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali e, di conseguenza, le temperature tenderanno a diminuire anche sulle Marche, sull’Abruzzo e sul Molise, ma non mancheranno annuvolamenti sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – Nei prossimi giorni il caldo tornerà ad intensificarsi al centro-sud a causa della persistenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si espanderà nuovamente verso le nostre regioni centro-meridionali, provocando un nuovo graduale aumento delle temperature almeno fino ai primi giorni della prossima settimana – si legge sul sito web ufficiale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili foschie/nebbie lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, specie al mattino – recita il testo pubblicato online. Nel corso della giornata annuvolamenti potranno manifestarsi sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico con probabili foschie/nebbie sulle zone collinari, in attenuazione in serata e in nottata – Nuvolosità in graduale attenuazione in serata, in nottata e nel corso della giornata di giovedì.

Temperature: In diminuzione, specie sul settore orientale e costiero – recita il testo pubblicato online.

Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali con possibili rinforzi nel corso della mattinata, specie sulle zone collinari e costiere –

Mare: Inizialmente poco mosso con moto ondoso in aumento nel corso della giornata –

