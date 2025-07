Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile al centro-sud soprattutto al mattino ma deboli infiltrazioni di aria umida di origine atlantica potranno dar luogo allo sviluppo di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è migliorato rispetto alla giornata di ieri e nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte delle nostre regioni centrali anche se deboli infiltrazioni di aria umida in quota potranno favorire lo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici con rovesci e possibilità di temporali, specie sui rilievi Marchigiani, Abruzzesi e Molisani, con fenomeni che, complici le correnti favorevoli, potrebbero estendersi anche verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, per poi attenuarsi in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Una graduale attenuazione dell’instabilità è prevista nelle giornate di martedì e mercoledì con temperature e tassi di umidità che torneranno progressivamente ad aumentare anche se, alla base dei dati attuali, una perturbazione atlantica diretta principalmente verso l’Europa centrale e verso l’arco alpino centro-orientale raggiungerà anche le nostre regioni centro-settentrionali adriatiche tra mercoledì e giovedì e, molto probabilmente, favorirà un nuovo aumento dell’instabilità e un graduale calo delle temperature a causa dell’arrivo di masse d’aria fresca – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con foschie dense e occasionali banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con elevata probabilità di rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Tempo stabile nella giornata di martedì con prevalenza di bel tempo, temperature in aumento, possibili addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica e venti settentrionali in rinforzo sull’Adriatico centrale e lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

