Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile con possibili addensamenti lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Instabilità in aumento tra mercoledì e giovedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere protetta da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana presente sul Mediterraneo occidentale e sulla penisola iberica ma che si espande anche verso l’Italia dove, nelle prossime ore, il tempo risulterà generalmente stabile e soleggiato, specie al centro-sud, mentre sull’arco alpino centro-orientale potrebbero formarsi isolati temporali provocati da deboli infiltrazioni di aria fresca di origine atlantica – si apprende dal portale web ufficiale. Nelle giornate di mercoledì e mercoledì, tuttavia, un graduale cedimento dell’alta pressione, favorirà l’ingresso, anche se marginale, di masse d’aria fresca di origine atlantica sulle regioni nord-orientali e, marginalmente, sul medio-alto versante adriatico dove, di conseguenza, assisteremo ad un graduale aumento dell’instabilità che coinvolgerà anche le nostre regioni centrali, specie nella giornata di giovedì, con probabili temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica e, occasionalmente, sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di una tendenza ancora piuttosto incerta, da confermare nei prossimi aggiornamenti – Fine settimana con tempo stabile e temperature in aumento, specie al centro-sud, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie sulle zone collinari e montuose, in particolare durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, ma non si prevedono fenomeni di rilievo se non qualche isolato rovescio sui rilievi ma in attenuazione in serata e in nottata – Nella giornata di mercoledì sono attesi annuvolamenti nella seconda metà della giornata, specie a ridosso dei rilievi, localmente anche sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: Generalmente stazionarie sul versante adriatico, in lieve aumento sulle zone interne – Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Mare: Poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dalla tarda mattinata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

