Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici nel pomeriggio e venti moderati dai quadranti settentrionali sul medio-basso versante adriatico. Poche novità nel fine settimana: proseguirà il tempo stabile ma con possibili annuvolamenti

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica è caratterizzata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana sul Mediterraneo occidentale e sull’Europa occidentale, in ulteriore espansione verso l’Europa centrale e, marginalmente, verso le nostre regioni settentrionali e sulla Sardegna, dove il tempo sarà stabile e le temperature subiranno un ulteriore aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. L’alta pressione continuerà, di fatto, a proteggere la nostra penisola dall’arrivo di perturbazioni atlantiche, tuttavia sul bordo orientale della vasta struttura anticiclonica continueranno scorrere correnti settentrionali, provenienti dai vicini Balcani, che interesseranno il medio-basso versante adriatico, dove l’aumento delle temperature ci sarà ma risulterà più contenuto rispetto alle restanti regioni, a causa dei venti settentrionali che soffieranno in maniera piuttosto sostenuta sulla nostra regione, sul Molise, sulla Puglia e la Calabria – si legge sul sito web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nel fine settimana, tuttavia sulla Calabria, sulla Basilicata e sulla Sicilia potrebbero svilupparsi addensamenti consistenti associati a rovesci, specie nel pomeriggio-sera di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici ipotizzano un progressivo aumento dell’instabilità nel corso della prossima settimana, specie al centro-nord, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici, specie sui rilievi che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Addensamenti consistenti potrebbero manifestarsi nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, soprattutto sulle zone montuose, con annuvolamenti in estensione verso il settore occidentale della nostra regione ma in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Tempo stabile anche nella giornata di sabato ma ventilato, specie lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con rinforzi lungo la fascia costiera e collinare, specie durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Poco mosso ma con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org