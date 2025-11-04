Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che proteggerà la nostra penisola dall’arrivo di perturbazioni almeno fino a giovedì sera

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, anche se residui annuvolamenti riguarderanno le estreme regioni meridionali e sul settore ionico in particolare nelle prossime ore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile almeno fino alla serata di giovedì, mentre successivamente assisteremo ad una progressiva attenuazione dell’alta pressione che favorirà l’arrivo di perturbazioni atlantiche in rapida successione a partire da venerdì e, molto probabilmente, nel fine settimana, con conseguente tempo in peggioramento – recita il testo pubblicato online. Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore e il tempo stabile continuerà a favorire un graduale rialzo delle temperature, specie nei valori massimi, tuttavia è attesa una diminuzione durante le ore serali, notturne e al primo mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con possibili residui ed occasionali annuvolamenti nel Chietino, specie nel Vastese, al mattino, ma la nuvolosità tenderà ad attenuarsi nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di mercoledì, prevarrà il tempo stabile con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso – recita il testo pubblicato online. Temperature: In aumento nei valori massimi, in diminuzione durante le ore serali, notturne e al primo mattino – Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasiona residui rinforzi nel Vastese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Generalmente mosso ma con moto ondoso in attenuazione da stasera e nel corso della giornata di mercoledì.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org