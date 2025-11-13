Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato con possibili velature nel corso della giornata ma l’alta pressione tenderà gradualmente ad attenuarsi nel fine settimana

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali, mentre al nord e sull’arco alpino transiteranno veloci corpi nuvolosi (nubi alte e stratificate) che scivoleranno marginalmente anche verso le regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Annuvolamenti più consistenti potrebbero manifestarsi sulla Liguria e la Toscana, mentre foschie e banchi di nebbia riguarderanno le valli interne appenniniche, specie durante le ore più fredde della giornata – L’alta pressione tenderà ad attenuarsi nel fine settimana, ad iniziare dalle regioni nord-occidentali, a causa dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che, alla base dei dati attuali, si estenderà verso l’Italia e verso le regioni centro-meridionali nei primi giorni della prossima settimana provocando un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche e un probabile generale calo delle temperature: si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili occasionali velature (nubi alte e stratificate) in transito sulle regioni centrali – precisa la nota online. Non si prevedono cambiamenti nel corso della giornata di venerdì, proseguirà il tempo stabile e le temperature si manterranno al disopra delle medie stagionali, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone collinari, alto collinari e montuose – si apprende dalla nota stampa. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, specie sulle zone collinari e montuose, in diminuzione nei valori minimi nelle pianure e nelle valli interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli di direzione variabile – si apprende dalla nota stampa. Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

