Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature al disopra delle medie stagionali ma non si escludono annuvolamenti nel pomeriggio e nella giornata di giovedì, specie sul versante adriatico

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato e temperature al disopra delle medie stagionali su gran parte delle nostre regioni – precisa il comunicato. Nei prossimi giorni l’alta pressione tenderà gradualmente ad attenuarsi e infiltrazioni di aria fredda provenienti dai vicini Balcani favoriranno annuvolamenti sul versante adriatico e lungo la dorsale appenninica anche se, alla base dei dati attuali, non si prevedono cambiamenti sostanziali almeno fino alla serata si sabato, mentre successivamente gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche provocato dall’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che, dal Mediterraneo occidentale, si estenderà verso la nostra penisola, favorendo la formazione e l’approfondimento di una vasta circolazione depressionaria a cui sarà associata una nuova fase di tempo instabile: l’arrivo della perturbazione sarà accompagnato anche dalla risalita di polvere sahariana in sospensione in quota a causa dei venti meridionali previsti in rinforzo su gran parte delle nostre regioni – aggiunge la nota pubblicata. Nei prossimi giorni avremo ulteriori nuovi dettagli per comprendere l’entità di questo nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso a partire da domenica e nei primi giorni della prossima settimana – si legge sul sito web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie lungo la dorsale appenninica, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Nella giornata di giovedì saranno possibili annuvolamenti sulle zone montuose e sul versante adriatico ma non si prevedono fenomeni rilevanti.Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie le massime diurne – I valori si manterranno ben al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli occidentali al mattino, specie sulle zone interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dalla tarda mattinata tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali, specie lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in lieve aumento dal pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org