- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Settembre 5, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeMeteoPrevisioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in aumento, specie...
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in aumento, specie nei valori massimi. Addensamenti pomeridiani riguarderanno le aree appenniniche

- Spazio Pubblicitario 02 -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato soprattutto al centro-sud, mentre al nord sta transitando la coda di una perturbazione atlantica che, nella giornata di ieri, ha favorito lo sviluppo di temporali anche di moderata intensità sulle regioni nord-occidentali e sull’arco alpino – recita il testo pubblicato online. Nelle prossime ore saranno possibili residui fenomeni di instabilità sulle regioni nord-orientali, mentre non si prevedono sostanziali variazioni al centro-sud dove proseguirà il tempo stabile con temperature massime in ulteriore aumento – recita il testo pubblicato online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, la persistenza di condizioni di tempo stabile almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, con temperature che si porteranno al disopra delle medie stagionali ma, alla base dei dati attuali, non si prevedono nuove intense ondate di calore sulla nostra penisola – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose, specie durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, con nuvolosità in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Poche novità nella giornata di sabato anche se non si escludono annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it