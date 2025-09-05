Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in aumento, specie nei valori massimi. Addensamenti pomeridiani riguarderanno le aree appenniniche

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato soprattutto al centro-sud, mentre al nord sta transitando la coda di una perturbazione atlantica che, nella giornata di ieri, ha favorito lo sviluppo di temporali anche di moderata intensità sulle regioni nord-occidentali e sull’arco alpino – recita il testo pubblicato online. Nelle prossime ore saranno possibili residui fenomeni di instabilità sulle regioni nord-orientali, mentre non si prevedono sostanziali variazioni al centro-sud dove proseguirà il tempo stabile con temperature massime in ulteriore aumento – recita il testo pubblicato online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, la persistenza di condizioni di tempo stabile almeno fino ai primi giorni della prossima settimana, con temperature che si porteranno al disopra delle medie stagionali ma, alla base dei dati attuali, non si prevedono nuove intense ondate di calore sulla nostra penisola – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose, specie durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, con nuvolosità in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Poche novità nella giornata di sabato anche se non si escludono annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

