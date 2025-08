Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in graduale aumento ma non mancheranno annuvolamenti tra stasera e giovedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriore miglioramento a causa della progressiva espansione di un promontorio di alta pressione che, nei prossimi giorni, favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in progressivo aumento e valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Nelle prossime ore, tuttavia, un debole impulso di aria umida di origine atlantica raggiungerà le regioni nord-occidentali e favorirà un graduale aumento dell’instabilità con annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche, mentre annuvolamenti si spingeranno fin verso le nostre regioni centrali entro la giornata di giovedì ma non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Successivamente, nel fine settimana, un promontorio di alta pressione di matrice nord africana tenderà ulteriormente ad espandersi verso l’Italia garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in deciso aumento e con afa in intensificazione lungo le coste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla base dei dati attuali, inoltre, non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni: il tempo stabile proseguirà anche nei primi giorni della prossima settimana ma non si esclude lo sviluppo di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta, tuttavia, di una tendenza che dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti lungo la dorsale appenninica durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Nella giornata di giovedì saranno possibili annuvolamenti soprattutto al mattino ma senza fenomeni di rilievo e con nuvolosità in attenuazione entro la tarda mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi nel Vastese – Mare: Poco mosso o localmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

