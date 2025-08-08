- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Agosto 8, 2025
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in ulteriore aumento ma non si escludono addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in progressivo aumento e valori che, nei prossimi giorni, si porteranno ben al disopra delle medie stagionali – precisa il comunicato. Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore e nel fine settimana, proseguirà il bel tempo ma le temperature sono destinate ad aumentare su tutte le regioni anche se, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, saranno possibili addensamenti lungo la dorsale appenninica, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Nei prossimi giorni, a partire da lunedì, l’alta pressione subirà una lieve attenuazione soprattutto in quota e, molto probabilmente, questa situazione favorirà lo sviluppo di temporali pomeridiani lungo la catena appenninica e sulle zone interne delle nostre regioni centrali, in attenuazione in serata e in nottata, anche nei giorni successivi, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni – precisa la nota online. Caldo in aumento sulle zone interne e afa in intensificazione lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con possibili annuvolamenti sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Poche novità nel fine settimana: prevalenza di bel tempo ma con temperature in ulteriore aumento, specie sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, afa in intensificazione lungo le coste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi con valori localmente superiori ai +33°C/+35°C specie nell’Aquilano e sulla Valle Peligna – si apprende dal portale web ufficiale. Valori meno elevati lungo la fascia costiera ma con tassi di umidità in aumento e conseguente caldo afoso, specie nei prossimi giorni.Venti: Deboli a regime di brezza con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo  

