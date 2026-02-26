- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Febbraio 26, 2026
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato ma con foschie e banchi di nebbia nelle valli interne e sul versante adriatico, specie durante le ore più fredde della giornata. Temperature massime in aumento

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: la nostra penisola continua ad essere interessata da una vasta area di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni – precisa la nota online. Tuttavia, la persistenza dell’alta pressione favorirà un’intensificazione delle foschie e delle nebbie sulle regioni centro-settentrionali; in particolar modo, anche sulle nostre regioni adriatiche saranno possibili foschie e banchi di nebbia in attenuazione temporanea durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Le temperature subiranno un graduale aumento, soprattutto nei valori massimi, in particolare sulle zone collinari, alto collinari e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nel corso della giornata odierna e nei prossimi giorni – Alla base dei dati attuali, infatti, l’alta pressione continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e a impedire l’arrivo di perturbazioni atlantiche, almeno fino alla giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Successivamente, sembra possibile una graduale attenuazione dell’alta pressione che potrebbe favorire l’ingresso di masse d’aria umida di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, soprattutto sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro, sulla Valle Peligna e sulle zone montuose, mentre annuvolamenti al mattino interesseranno il settore adriatico, in particolar modo il Teramano, il Pescarese e il Chietino e non si escludono foschie/nebbie soprattutto le zone collinari ed alto collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma localmente le aree costiere – si apprende dalla nota stampa. Le nebbie e gli annuvolamenti tenderanno gradualmente ad attenuarsi durante le ore centrali della giornata e a riproporsi durante le ore serali, notturne e al primo mattino – recita il testo pubblicato online. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di venerdì.Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone alto collinari e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli al regime di brezza – Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

