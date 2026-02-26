Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato ma con foschie e banchi di nebbia nelle valli interne e sul versante adriatico, specie durante le ore più fredde della giornata. Temperature massime in aumento

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: la nostra penisola continua ad essere interessata da una vasta area di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni – precisa la nota online. Tuttavia, la persistenza dell’alta pressione favorirà un’intensificazione delle foschie e delle nebbie sulle regioni centro-settentrionali; in particolar modo, anche sulle nostre regioni adriatiche saranno possibili foschie e banchi di nebbia in attenuazione temporanea durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Le temperature subiranno un graduale aumento, soprattutto nei valori massimi, in particolare sulle zone collinari, alto collinari e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nel corso della giornata odierna e nei prossimi giorni – Alla base dei dati attuali, infatti, l’alta pressione continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e a impedire l’arrivo di perturbazioni atlantiche, almeno fino alla giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Successivamente, sembra possibile una graduale attenuazione dell’alta pressione che potrebbe favorire l’ingresso di masse d’aria umida di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, soprattutto sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro, sulla Valle Peligna e sulle zone montuose, mentre annuvolamenti al mattino interesseranno il settore adriatico, in particolar modo il Teramano, il Pescarese e il Chietino e non si escludono foschie/nebbie soprattutto le zone collinari ed alto collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma localmente le aree costiere – si apprende dalla nota stampa. Le nebbie e gli annuvolamenti tenderanno gradualmente ad attenuarsi durante le ore centrali della giornata e a riproporsi durante le ore serali, notturne e al primo mattino – recita il testo pubblicato online. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di venerdì.Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone alto collinari e montuose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli al regime di brezza – Mare: Quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

