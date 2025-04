Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato nelle prossime ore e nella mattinata di sabato ma si avvicina una perturbazione atlantica, attesa da domenica, preceduta da venti meridionali in rinforzo

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto ai giorni scorsi grazie alla rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nelle prossime ore e nella mattinata di sabato, continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie lungo la dorsale appenninica – viene evidenziato sul sito web. Dal pomeriggio di sabato è previsto un graduale aumento della nuvolosità a causa dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica che, alla base dei dati attuali, favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle nostre regioni centrali a partire dal pomeriggio di domenica, con precipitazioni sparse sulle zone interne delle Marche e della nostra regione – La perturbazione sarà preceduta da un graduale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno un graduale aumento delle temperature con valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali e favoriranno la risalita di polvere/sabbia sahariana in sospensione in quota verso la nostra penisola – si legge sul sito web ufficiale. Nei primi giorni della prossima settimana, inoltre, correnti atlantiche continueranno a raggiungere la nostra penisola e, molto probabilmente, assisteremo ad un marcato peggioramento al nord, sulle regioni tirreniche e appenniniche del centro-nord con possibili precipitazioni intense e temporali di forte intensità, almeno stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno al mattino, con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche nella prima parte della giornata di sabato, mentre dal pomeriggio-sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalle zone interne e montuose, ma si tratterà inizialmente di nubi medio-alte e stratificate che non porteranno fenomeni.Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti occidentali con rinforzi nel pomeriggio, specie sulle zone interne, montuose e, localmente sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Mare: Generalmente poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

