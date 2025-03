Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni a causa della presenza di un promontorio di alta pressione che continuerà a proteggere l’Italia anche nei prossimi giorni

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni, mentre sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo occidentale è presente una vasta area di instabilità che, nei prossimi giorni, si avvicinerà gradualmente alla nostra penisola, favorendo un probabile peggioramento soprattutto sulle estreme regioni meridionali e sulla Sardegna tra giovedì e sabato, mentre non si prevedono sostanziali variazioni sulle regioni centrali, anche se non mancheranno annuvolamenti – precisa il comunicato. Nelle prossime ore e nella giornata di mercoledì il tempo continuerà ad essere caratterizzato da un cielo generalmente sereno, con possibili annuvolamenti nella seconda metà della giornata di mercoledì, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate – si apprende dalla nota stampa. Le temperature subiranno un graduale aumento, specie nei valori massimi, ma continuerà a fare piuttosto freddo durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie nelle pianure che si affacciano sul versante adriatico e nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna – Un probabile cedimento dell’alta pressione si manifesterà nella giornata di domenica e, di conseguenza, correnti atlantiche torneranno ad estendersi verso la nostra penisola, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con possibili annuvolamenti nel pomeriggio sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro ma con nuvolosità in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Tempo stabile anche nella giornata di mercoledì con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso anche se nubi medio-alte e stratificate potrebbero favorire estese velature nel pomeriggio e in serata – Gelate diffuse sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro, sulla Valle Peligna e, localmente, nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino – Temperature: In aumento nei valori massimi – precisa la nota online. Stazionarie nei valori minimi con gelate diffuse sulle zone interne e, localmente, nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Venti: Deboli di direzione variabile o a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org