Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni centrali ma da venerdì la nuvolosità tornerà ad aumentare e due perturbazioni sono attese nel fine settimana

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola risulta ancora protetta da un’area di alta pressione che, nelle prossime ore, continuerà a garantire condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali, mentre al meridione e sulle nostre isole maggiori la nuvolosità inizierà ad aumentare a causa della formazione di corpi nuvolosi che precedono l’arrivo di due sistemi nuvolosi di origine atlantica attesi nel fine settimana – viene evidenziato sul sito web. La prima perturbazione transiterà sulle regioni settentrionali nella giornata di sabato ma favorirà un probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulle regioni centrali; la seconda perturbazione è attesa domenica e interesserà soprattutto le aree tirreniche e le zone appenniniche: entrambe le perturbazioni saranno precedute da un richiamo di correnti dai quadranti meridionali che determineranno un progressivo rialzo delle temperature e favoriranno la risalita di polvere/sabbia sahariana, in sospensione in quota, verso la nostra penisola – si apprende dal portale web ufficiale. Con l’arrivo delle perturbazioni atlantiche, dal fine settimana si aprirà una nuova fase meteorologica caratterizzata da un tempo generalmente instabile che proseguirà, molto probabilmente, per gran parte della prossima settimana – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali della giornata e nel pomeriggio, in attenuazione entro la serata – viene evidenziato sul sito web. Tempo stabile anche nella giornata di venerdì con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino ma con nuvolosità in aumento nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio-sera: si tratterà, inizialmente, di nubi medio-alte e stratificate con polvere/sabbia africana in sospensione in quota, ma non si prevedono fenomeni – precisa la nota online. Gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, localmente anche nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Temperature: Generalmente stazionarie le minime, in graduale aumento nei valori massimi – Un ulteriore aumento delle temperature è previsto da domani e nel fine settimana – viene evidenziato sul sito web. Venti: Deboli di direzione variabile o orientali (sud-orientali lungo la fascia costiera).Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

