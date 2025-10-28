Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni centrali ma la nuvolosità tornerà ad intensificarsi a partire da mercoledì sera a causa dell’avvicinamento di un sistema nuvoloso di origine atlantica

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato in queste ultime ore anche se residui annuvolamenti interessano soprattutto le estreme regioni meridionali, in attenuazione nel corso della giornata; un promontorio di alta pressione favorirà, infatti, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni e con temperature massime in graduale aumento, mentre farà più freddo durante le ore serali, notturne e al primo mattino con valori in diminuzione – Come anticipato nei precedenti aggiornamenti, la fase di tempo stabile durerà poco in quanto un nuovo sistema nuvoloso di origine atlantica raggiungerà dapprima il Mediterraneo occidentale e, a partire da domani, si avvicinerà alla nostra penisola, interessando dapprima la Sardegna, le regioni nord-occidentali e il settore tirrenico con nuvolosità che, gradualmente, si estenderà verso il settore adriatico dal pomeriggio-sera di mercoledì ma non si prevedono fenomeni – precisa la nota online. Successivamente, tra giovedì e venerdì, alla base dei dati attuali, il peggioramento si estenderà verso le regioni meridionali ma per quel che riguarda le nostre regioni adriatiche non si prevedono precipitazioni rilevanti, anche se il cielo risulterà nuvoloso o molto nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate – si apprende dalla nota stampa. Atteso, inoltre, un graduale aumento delle temperature nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi, specie sulle zone montuose che si affacciano ad ovest, in attenuazione nel corso della giornata – Tempo stabile anche nella giornata di mercoledì con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio-sera – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi lungo la fascia costiera, specie al mattino – Mare: Poco mosso o localmente mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

