Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni con possibili addensamenti sui rilievi appenninici nel pomeriggio. Temperature in progressivo aumento

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola l’instabilità è in ulteriore attenuazione a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni, si estenderà verso l’Italia e favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in ulteriore aumento – A partire da sabato, tuttavia, nubi medio-alte e stratificate inizieranno a raggiungere le regioni centro-settentrionali e la Sardegna a causa del lento avvicinamento di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, da domenica, raggiungerà le regioni settentrionali e determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La perturbazione sarà preceduta, ancora una volta, da correnti meridionali che favoriranno la risalita di polvere/sabbia sahariana in sospensione in quota verso le nostre regioni peninsulare, in attesa del peggioramento, probabile, previsto tra lunedì e martedì. Poche novità nelle prossime ore: tempo stabile, soleggiato e temperature in aumento, con possibili addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con possibili annuvolamenti nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio sui rilievi appenninici, soprattutto sulla Marsica e sull’Alto Sangro dove saranno possibili occasionali precipitazioni ma in miglioramento entro la serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato nella giornata di giovedì 1 Maggio con temperature massime in ulteriore aumento – recita il testo pubblicato online. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org