giovedì, Settembre 4, 2025
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni con temperature in graduale aumento, specie nei valori massimi

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato e nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte delle nostre regioni, anche se residue condizioni di variabilità sono attese sul basso versante adriatico, in particolare sulla Puglia, a causa della presenza di masse d’aria fresca in quota che, nelle prossime ore, potrebbero favorire la formazione di annuvolamenti e, localmente, fenomeni di instabilità sulla Puglia, in miglioramento nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. L’altra novità riguarda le regioni settentrionali, in particolare l’arco alpino, dove è previsto il transito di un sistema nuvoloso che attraverserà l’Europa centrale ma potrà dar luogo ad annuvolamenti, rovesci e possibili manifestazioni temporalesche sulle zone montuose e, localmente, anche sulla Pianura Padana, specie nelle prossime ore e nella giornata di venerdì, mentre sulle nostre regioni centrali non si prevedono sostanziali variazioni, prevarrà il bel tempo e le temperature tenderanno progressivamente ad aumentare, specie nei valori massimi, almeno fino alla fine della settimana – viene evidenziato sul sito web. PREVISIONE: sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili occasionali annuvolamenti sul versante adriatico, specie nel Vastese e lungo la dorsale appenninica durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. Poche novità anche nella giornata di venerdì, prevalenza di tempo stabile ma con possibili annuvolamenti a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che, tuttavia, non produrranno fenomeni.Temperature: In aumento, specie nei valori massimi – precisa la nota online. Stazionarie nei valori minimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

