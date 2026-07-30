Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni con temperature massime in aumento, specie sulle zone interne. Possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici. Caldo afoso lungo la fascia costiera

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana che si estende su gran parte dell’Europa occidentale, sul Mediterraneo occidentale dove favorisce temperature molto elevate che, nei prossimi giorni, si registreranno anche sulle nostre regioni in quanto l’alta pressione si espanderà verso l’Italia e continuerà a favorire condizioni di tempo stabile ma con valori termici che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali, specie sulla Sardegna, sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si escludono, tuttavia, temporali di calore sull’arco alpino centro-orientale e, occasionalmente, sull’Appennino centrale, in particolare tra l’Abruzzo, il Lazio e il Molise, ma si tratta di una possibilità e gli eventuali fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Tra domenica e lunedì potrebbero tornare i temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sull’arco alpino, dunque anche sulle nostre regioni centrali, in particolare sulle zone interne e montuose, mentre successivamente gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un possibile ulteriore aumento delle temperature favorito da un’eventuale espansione dell’anticiclone africano proprio sulla nostra penisola, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si escludono addensamenti consistenti sui rilievi marsicani, sull’Alto Sangro con occasionali rovesci sparsi, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di venerdì, prevarrà il bel tempo ma con temperature massime in ulteriore aumento e valori che potrebbero superare i +36°C/+38°C, specie nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – Temperature: Stazionarie al mattino, in lieve aumento nel pomeriggio, specie sulle zone interne della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org