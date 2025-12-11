Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni ma con foschie e banchi di nebbia nelle pianure e nelle valli interne appenniniche, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un’area di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile su tutte le nostre regioni e le temperature risultano ancora ben al disopra delle medie stagionali, in particolare sulle zone collinari, alto collinari e montuose, mentre farà ancora piuttosto freddo nelle pianure e nelle valli interne appenniniche durante le ore serali, notturne e al primo mattino, con possibili foschie e banchi di nebbia, in diradamento durante le ore centrali della giornata – Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile ma con annuvolamenti che riguarderanno la Liguria, la Toscana e, localmente il Lazio, mentre banchi di nebbia potrebbero manifestarsi anche sulle nostre regioni centrali, localmente sul versante adriatico, probabilmente almeno fino alla giornata di martedì: successivamente gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici ipotizzano un graduale cedimento dell’alta pressione che, se confermato, porterà all’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, ma la tendenza è ancora incerta e dovrà essere confermata nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con possibili foschie e banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano, sulla Valle Peligna e sull’Alto Sangro, ma localmente anche nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico, specie durante le ore più fredde della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nel corso della giornata di venerdì, proseguirà il tempo stabile e avremo un clima mite sulle zone collinari, alto collinari e montuose, specie durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Temperature: Stazionarie ma con valori che si manterranno ancora al disopra delle medie stagionali, specie sulle zone collinari, alto collinari e montuose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gelate nelle valli interne appenniniche e, localmente, nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Venti: Deboli a regime di brezza – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org