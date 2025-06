Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni ma non mancheranno addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi appenninici

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni e, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, a partire da domani, a causa dell’ulteriore espansione dell’alta pressione verso l’Italia, le temperature torneranno a salire e si porteranno ben al disopra delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni anche se non è da escludere un graduale aumento dell’instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica soprattutto nel fine settimana, a causa di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota provenienti dall’Europa centrale – Si tratta, tuttavia, di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso specie al mattino, mentre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti lungo la dorsale appenninica, occasionalmente associati a rovesci sparsi, perlopiù localizzati sulle zone montuose, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nel corso della giornata di giovedì, ma le temperature subiranno un ulteriore aumento, specie nei valori massimi.Temperature: In aumento, specie sulle zone interne – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli a regime di brezza – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

