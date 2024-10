Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e soleggiato su gran parte delle nostre regioni ma non mancheranno foschie/nebbie nelle valli interne e, localmente, sul versante adriatico. Nubi alte e stratificate in arrivo da venerdì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione in ulteriore rafforzamento nei prossimi giorni, specie sulle regioni centro-settentrionali, a causa dell’espansione dell’anticiclone delle Azzorre che, dal vicino Atlantico, si estenderà verso l’Europa centrale e verso le nostre regioni centro-settentrionali, garantendo condizioni di tempo stabile e temperature massime ancora al disopra delle medie stagionali – Sul bordo orientale dell’alta pressione giungeranno, tuttavia, corpi nuvolosi provenienti dall’Europa orientale che, molto probabilmente, raggiungeranno l’Italia e favoriranno annuvolamenti ed estese velature poiché si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa la nota online. Non si prevedono sostanziali variazioni almeno fino alla giornata di lunedì, con l’alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, mentre un possibile cedimento potrebbe manifestarsi verso la metà della prossima settimana, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nell’Aquilano al mattino e, localmente, sul versante adriatico, in attenuazione nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Foschie dense e banchi di nebbia interesseranno le valli interne della Marsica, dell’Aquilano e dell’Alto Sangro, occasionalmente anche le pianure e le valli che si affacciano sul versante adriatico, in diradamento in mattinata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nei prossimi giorni anche se, a partire da domani, saranno possibili estese velature e annuvolamenti a causa dell’arrivo di nubi medio-alte e stratificate dall’Europa orientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In diminuzione nei valori minimi, stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

