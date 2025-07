Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature al disopra delle medie stagionali ma a partire da stasera assisteremo ad un indebolimento dell’alta pressione che potrebbe favorire lo sviluppo di temporali sulle zone interne, anche nei prossimi giorni

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature ben al disopra delle medie stagionali anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, un graduale indebolimento dell’alta pressione in quota e il conseguente ingresso di masse d’aria umida di origine atlantica ha portato allo sviluppo di forti temporali al nord nella giornata di ieri, in particolare sull’arco alpino – A partire da stasera e nella giornata di mercoledì l’alta pressione subirà una lieve attenuazione, soprattutto in quota, anche sulle nostre regioni centrali dove, a causa di deboli infiltrazioni di aria umida in quota, saranno possibili temporali nel pomeriggio-sera, specie sui rilievi di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e, localmente, sul Molise, con fenomeni localmente di moderata intensità. Anche nei prossimi giorni i temporali pomeridiani tenderanno a manifestarsi sulle zone interne e montuose ma non si escludono sconfinamenti verso il settore adriatico ma le temperature si manterranno ancora al disopra delle medie stagionali, pur con un possibile temporaneo calo nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose, in attenuazione in serata e in nottata – Non si escludono addensamenti consistenti sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro con possibili rovesci temporaleschi, in attenuazione entro la nottata – La giornata di mercoledì inizierà all’insegna del bel tempo pressoché ovunque ma nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti, rovesci e temporali sulle zone interne e montuose, con fenomeni localmente di moderata intensità, in graduale attenuazione in tarda serata-nottata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori che si manterranno ben al disopra delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Punte massime localmente superiori ai +35°C/+38°C, specie nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Deboli a regime di brezza con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

