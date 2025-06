Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature al disopra delle medie stagionali ma non mancheranno annuvolamenti nel corso della giornata e addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si estende direttamente verso le nostre regioni centro-meridionali, mentre al nord giungeranno masse d’aria umida di origine atlantica che favoriranno condizioni di instabilità con elevata probabilità di temporali di forte intensità, specie sull’arco alpino centro-occidentale e, localmente, sulla Pianura Padana, specie nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Un graduale ma temporaneo cedimento dell’alta pressione favorirà, inoltre, l’arrivo di infiltrazioni di aria umida in quota anche sulle nostre regioni centrali nel corso della giornata di giovedì e, di conseguenza, saranno possibili annuvolamenti e formazioni temporalesche nel pomeriggio, in particolare lungo la dorsale appenninica e, localmente, sul settore adriatico (zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico). Da venerdì e nel corso del fine settimana tornerà il tempo stabile grazie ad una nuova rimonta dell’alta pressione che, tuttavia, nella giornata di lunedì, non impedirà il transito di correnti atlantiche dirette principalmente verso i vicini Balcani ma che, marginalmente, potrebbero interessare anche le nostre regioni adriatiche e favorire anche un graduale calo delle temperature – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili estese velature a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio non si escludono addensamenti consistenti sulle zone montuose, occasionalmente associati a rovesci temporaleschi, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. La probabilità di fenomeni risulterà piuttosto bassa e riguarderà soprattutto le zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Tra giovedì e venerdì saranno possibili annuvolamenti e occasionali rovesci temporaleschi pomeridiani, specie sulle zone montuose – si apprende dalla nota stampa. Temperature: Stazionarie ma con valori al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

