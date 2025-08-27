- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Agosto 27, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeMeteoPrevisioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in aumento al centro-sud, instabile al...
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in aumento al centro-sud, instabile al nord ma tra venerdì e sabato giungerà una nuova perturbazione anche sulle nostre regioni centrali

- Spazio Pubblicitario 02 -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica è caratterizzata dalla rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale che, nelle prossime ore e nella giornata di giovedì, garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in generale aumento, mentre le regioni settentrionali saranno influenzate dall’arrivo di correnti atlantiche che manterranno attive condizioni di instabilità soprattutto sull’arco alpino e sul settore nord-occidentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sulla nostra penisola è in avvicinamento una perturbazione di origine atlantica che, tra domani e sabato, attraverserà dapprima le regioni settentrionali tra giovedì e venerdì e si estenderà verso le nostre regioni centrali tra venerdì e sabato, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche con elevata probabilità di rovesci e temporali anche di forte intensità. La perturbazione sarà preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno un generale ma temporaneo aumento delle temperature al centro-sud e sul versante adriatico tra stasera e la giornata di venerdì, ma nel fine settimana i valori torneranno nuovamente a diminuire e si porteranno in linea con le medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel tardo pomeriggio e in serata sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Nuvolosità in ulteriore aumento nella giornata di giovedì, specie sulle zone interne e montuose ma non si prevedono fenomeni rilevanti, anche se non si escludono rovesci sparsi sulle zone montuose nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature in generale aumento, specie nella giornata di giovedì.Temperature: In aumento, in particolare nei valori massimi.Venti: Deboli al mattino, in rinforzo sul versante adriatico e lungo la fascia costiera: attesi venti di Scirocco – Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it