Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in aumento al centro-sud, instabile al nord ma tra venerdì e sabato giungerà una nuova perturbazione anche sulle nostre regioni centrali

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica è caratterizzata dalla rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale che, nelle prossime ore e nella giornata di giovedì, garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in generale aumento, mentre le regioni settentrionali saranno influenzate dall’arrivo di correnti atlantiche che manterranno attive condizioni di instabilità soprattutto sull’arco alpino e sul settore nord-occidentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sulla nostra penisola è in avvicinamento una perturbazione di origine atlantica che, tra domani e sabato, attraverserà dapprima le regioni settentrionali tra giovedì e venerdì e si estenderà verso le nostre regioni centrali tra venerdì e sabato, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche con elevata probabilità di rovesci e temporali anche di forte intensità. La perturbazione sarà preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno un generale ma temporaneo aumento delle temperature al centro-sud e sul versante adriatico tra stasera e la giornata di venerdì, ma nel fine settimana i valori torneranno nuovamente a diminuire e si porteranno in linea con le medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel tardo pomeriggio e in serata sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Nuvolosità in ulteriore aumento nella giornata di giovedì, specie sulle zone interne e montuose ma non si prevedono fenomeni rilevanti, anche se non si escludono rovesci sparsi sulle zone montuose nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature in generale aumento, specie nella giornata di giovedì.Temperature: In aumento, in particolare nei valori massimi.Venti: Deboli al mattino, in rinforzo sul versante adriatico e lungo la fascia costiera: attesi venti di Scirocco – Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

