Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in aumento al mattino con annuvolamenti sulle zone interne e montuose, tuttavia da stasera atteso il transito di un sistema nuvoloso che favorirà rovesci anche sulle regioni centrali

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un flusso di correnti atlantiche che, nella giornata di ieri, hanno determinato un graduale aumento delle temperature e annuvolamenti soprattutto sulle zone interne e montuose ma senza fenomeni di rilievo – riporta testualmente l’articolo online. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore, tuttavia dal tardo pomeriggio-sera un sistema nuvoloso di origine atlantica attraverserà la nostra penisola e favorirà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche con annuvolamenti e rovesci sparsi, più probabili sulle zone interne e montuose, con venti di Libeccio in rinforzo e probabile Garbino sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nella giornata di giovedì (tra giovedì e venerdì in particolare) in quanto la nostra penisola continuerà a trovarsi sotto la scia di correnti atlantiche che porteranno corpi nuvolosi ad attraversare anche le nostre regioni con rovesci e venti in rinforzo, anche sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Nei prossimi giorni, inoltre, le temperature subiranno un generale aumento e si porteranno ben al disopra delle medie stagionali.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti potranno manifestarsi nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e, soprattutto, sulla Marsica e sull’Alto Sangro – recita il testo pubblicato online. Nel corso della giornata la nuvolosità tornerà ad intensificarsi ad iniziare dalle zone interne e montuose, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con annuvolamenti che si estenderanno anche verso il settore adriatico e saranno accompagnati da un rinforzo dei venti di Libeccio, con probabile Garbino sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Rovesci interesseranno, dal pomeriggio-sera, la Marsica, l’Alto Sangro, l’Aquilano e, localmente e a carattere sparso, anche il settore orientale – Anche la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da annuvolamenti su gran parte del territorio regionale –

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online.

Venti: Deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali, in rinforzo nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Probabile Garbino sul versante adriatico nel tardo pomeriggio e in serata – viene evidenziato sul sito web.

Mare: Generalmente poco mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org