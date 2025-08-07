Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in aumento grazie alla rimonta di un promontorio di alta pressione che favorirà anche un progressivo aumento delle temperature nei prossimi giorni

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato anche se deboli infiltrazioni di aria umida di origine atlantica hanno favorito episodi di instabilità al nord e il transito di nubi medio-alte e stratificate sulle nostre regioni centrali A partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni assisteremo ad una progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si espanderà verso l’Italia e verso i vicini Balcani, favorendo condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato con temperature in graduale aumento e valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali – precisa la nota online. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni e il fine settimana sarà caratterizzato dal bel tempo con temperature piuttosto elevate e valori localmente superiori ai +36°C/+38°C nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, mentre l’afa tornerà ad intensificarsi lungo la fascia costiera dove avremo temperature meno elevate rispetto alle aree interne ma con tassi di umidità in aumento – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, la persistenza dell’alta pressione anche nei primi giorni della prossima settimana anche se la struttura di alta pressione potrebbe avere dei cedimenti alle quote superiori, tali da favorire il possibile sviluppo di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che tenderanno ad attenuarsi nel corso della mattinata – si legge sul sito web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche novità nella giornata di venerdì: tempo stabile, temperature in aumento e afa in intensificazione lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, in particolare nell’Aquilano, sulla Marsica e sulla Valle Peligna – si apprende dal portale web ufficiale. Previsti valori localmente superiori ai +32°C/+34°CVenti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

