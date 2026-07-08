Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in graduale aumento ma con possibili annuvolamenti tra la tarda mattinata e la serata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate provenienti dall’Europa centrale. Da giovedì instabilità pomeridiana in aumento

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La situazione meteorologica è caratterizzata dalla presenza di una vasta area di alta pressione sul Mediterraneo occidentale e sull’Europa occidentale, mentre un’intensa perturbazione di origine nord atlantica si estende su gran parte dell’Europa settentrionale e orientale, dove masse d’aria fresca raggiungono anche i vicini Balcani e favoriscono il transito di corpi nuvolosi che, nelle prossime ore, attraverseranno anche la nostra penisola, favorendo annuvolamenti ma senza fenomeni di rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Italia continuerà a trovarsi al margine tra l’alta pressione di matrice nord-africana e il flusso di correnti atlantiche più fresche ed instabili e, di conseguenza, assisteremo, almeno per il momento, ad un graduale aumento delle temperature sulla Sardegna, sulle regioni meridionali e sul versante tirrenico, mentre sul versante adriatico l’aumento sarà più contenuto ma comunque i valori si porteranno ben al disopra delle medie stagionali – precisa la nota online. Infiltrazioni di aria fresca in quota torneranno a raggiungere la nostra penisola nella giornata di giovedì e favoriranno lo sviluppo di addensamenti e di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica; temporali che torneranno a riproporsi anche venerdì, ma con correnti in quota che potrebbero spingere i fenomeni anche verso il settore adriatico, specie nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Nel fine settimana, alla base dei dati attuali, il caldo si intensificherà soprattutto al meridione e sulla Sardegna, marginalmente anche sulle nostre regioni centrali dove, tuttavia, potrebbero manifestarsi fenomeni di instabilità nel pomeriggio-sera, specie sulle zone montuose, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in graduale aumento dalla tarda mattinata e nella seconda metà della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che favoriranno estese velature ma senza fenomeni di rilievo, anche se non si escludono addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, specie nel pomeriggio-sera, in attenuazione in serata e in nottata – Annuvolamenti in serata sul versante adriatico ma la probabilità di fenomeni sarà piuttosto bassa, anche se non del tutto esclusa – Bel tempo nella mattinata di giovedì ma nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti, rovesci e temporali sulle zone interne e montuose – Temperature: In aumento, specie nei valori massimi, con punte massime localmente superiori ai +34°C/+36°C, specie nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi nel pomeriggio lungo la fascia costiera – viene evidenziato sul sito web. Mare: Quasi calmo o poco mosso ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Moto ondoso in aumento giovedì.Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org