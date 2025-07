Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in graduale aumento ma non mancheranno annuvolamenti e possibili precipitazioni lungo la dorsale appenninica

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo, anche se marginale, di masse d’aria fresca di origine atlantica che favoriscono la formazione di annuvolamenti soprattutto durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, anche sulle nostre regioni centrali dove, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo, torneranno a manifestarsi addensamenti lungo la dorsale appenninica e non mancheranno occasionali precipitazioni a carattere sparso, specie sulle zone montuose, in miglioramento in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di giovedì, il tempo continuerà ad essere stabile ma con possibili annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, occasionalmente associati a rovesci sparsi, mentre nel fine settimana è previsto il transito di una perturbazione atlantica sulle regioni centro-settentrionali che, alla base dei dati attuali, provocherà un graduale aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni centrali, specie nella giornata di domenica – Si tratta, al momento, di una tendenza ancora piuttosto incerta, da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con possibili precipitazioni sparse, perlopiù localizzate sulle zone montuose ma con possibili sconfinamenti verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – In serata e in nottata è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nella prima parte della giornata di venerdì.Temperature: Stazionarie nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera, in particolare nel Pescarese e nel Chietino (Vastese).Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, in giornata, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org