Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in graduale aumento ma non mancheranno annuvolamenti per la presenza di nubi medio-alte e stratificate. Tempo stabile anche nel fine settimana

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da condizioni di tempo stabile che riguardano gran parte delle nostre regioni, tuttavia un’area di instabilità presente sul Mediterraneo occidentale favorirà, nelle prossime ore, la formazioni di temporali sulla Sardegna e sui nostri mari occidentali e porterà al transito di nubi medio-alte e stratificate sulle nostre regioni centrali – precisa la nota online. Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad attenuarsi sulle nostre regioni e l’instabilità concederà una tregua, specie tra sabato e domenica, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un nuovo graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla Sardegna e, successivamente, sulla Sicilia, mentre almeno fino a lunedì proseguirà il tempo stabile sulle nostre regioni centrali con temperature massime in lieve aumento – riporta testualmente l’articolo online. Non si prevedono sostanziali variazioni, dunque, nel fine settimana, sono attese condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato ma con possibili velature a causa della presenza di nubi medio-alte e stratificate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un possibile temporaneo aumento dell’instabilità anche sulle nostre regioni centrali, specie sulle zone interne e montuose ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che, tuttavia, tenderanno progressivamente ad attenuarsi nel corso della giornata, specie nel pomeriggio-sera – viene evidenziato sul sito web. Prevalenza di tempo stabile anche nel fine settimana con possibili velature a causa della presenza di nubi medio-alte e stratificate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Temperature: In graduale aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org