Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in graduale aumento ma tra sabato e domenica transiterà un veloce sistema nuvoloso al centro-nord che favorirà annuvolamenti e possibili precipitazioni

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato in quanto la perturbazione atlantica, responsabile del maltempo dei giorni scorsi su gran parte delle nostre regioni, ha definitivamente abbandonato l’Italia dove, nelle prossime ore, prevarranno condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, specie al centro-sud, mentre le regioni settentrionali saranno marginalmente influenzate dall’arrivo di correnti atlantiche che potranno favorire lo sviluppo di addensamenti sull’arco alpino, dove non si escludono precipitazioni sparse – Nel fine settimana è previsto il transito di un sistema nuvoloso di origine atlantica che attraverserà le regioni settentrionali e si spingerà marginalmente anche verso il centro Italia, favorendo un graduale aumento della nuvolosità e possibili precipitazioni sparse, anche sulle nostre regioni centrali, specie tra sabato sera e domenica – si legge sul sito web ufficiale. Successivamente, alla base dei dati attuali, assisteremo ad un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà per gran parte della prossima settimana e con temperature che torneranno gradualmente a salire portandosi nuovamente al disopra delle medie stagionali, soprattutto al centro-sud.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie a ridosso dei rilievi appenninici ma con nuvolosità in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Tempo stabile anche nella giornata di sabato con cielo poco nuvoloso, soprattutto al mattino, ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio-sera e in nottata, ad iniziare dalle zone interne e montuose – Temperature: In aumento nei valori massimi, in lieve diminuzione nei valori minimi.Venti: Deboli a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org