Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in graduale aumento su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali. Nubi in aumento (con sabbia in sospensione) da domenica

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si espande su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali dove il tempo risulta stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in ulteriore aumento, mentre le regioni settentrionali e l’arco alpino continuano ad essere raggiunte de masse d’aria umida di origine atlantica che determinano condizioni di instabilità che torneranno a manifestarsi nelle prossime ore – si apprende dalla nota stampa. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore e nella giornata di sabato, prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato al centro-sud, con temperature in ulteriore aumento e valori che si porteranno ben al disopra delle medie stagionali – Tra domenica e lunedì, tuttavia, una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni settentrionali e si spingerà anche su parte delle nostre regioni centrali e sarà preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno un ulteriore rialzo termico, specie sul versante adriatico; inoltre corpi nuvolosi e sabbia in sospensione provenienti dalle regioni nord-africane si estenderanno verso le nostre regioni centrali e favoriranno annuvolamenti (con possibili rovesci sparsi) tra domenica e lunedì.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi e sulle zone interne, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nella giornata di sabato, tuttavia le temperature subiranno un ulteriore aumento e si porteranno ben al disopra delle medie stagionali.Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

