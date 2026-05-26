Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in ulteriore aumento con valori ben al disopra delle medie stagionali ma non si escludono annuvolamenti nel corso della giornata. Instabilità in aumento tra domani sera e giovedì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere protetta da una vasta area di alta pressione che si estende su gran parte dell’Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo occidentale e, di conseguenza, il tempo risulta stabile su gran parte delle nostre regioni con temperature ben al disopra delle medie stagionali, specie al centro-nord. A partire dalle prossime ore, tuttavia, non si escludono temporali pomeridiani sull’arco alpino centro-orientale, in attenuazione in serata e in nottata anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, a partire da mercoledì sera è previsto un graduale aumento dell’instabilità dapprima sull’arco alpino e sulle regioni settentrionali, in estensione verso le regioni centrali, in particolare sulle zone collinari e montuose, a causa della discesa di masse d’aria umida di origine atlantica che scivoleranno sul bordo orientale dell’alta pressione e raggiungeranno la nostra penisola – viene evidenziato sul sito web. Alla base dei dati attuali sono attesi fenomeni di instabilità mercoledì a partire dalle regioni alpine, in estensione in serata e in nottata verso le aree di pianura e verso le nostre regioni centrali, ad iniziare dalle Marche, con elevata probabilità di temporali anche di moderata intensità. Giovedì con tempo instabile soprattutto sulle zone collinari, interne e montuose delle Marche, della nostra regione e del Molise, con rovesci e manifestazioni temporalesche in intensificazione durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – Le temperature subiranno un ulteriore aumento tra oggi e domani ma tra giovedì e sabato sembra probabile una graduale diminuzione, specie al centro-sud e sul versante adriatico – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate – Annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi appenninici ma in attenuazione in serata e in nottata – Poche novità nella giornata di mercoledì, tempo stabile con possibili annuvolamenti, specie al mattino e nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli a regime di brezza o orientali.Mare: Quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, nelle ultime ore, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org