Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne delle nostre regioni centrali. Afa lungo la fascia costiera

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni e temperature ben al disopra delle medie stagionali – La situazione meteorologica non cambierà di molto nelle prossime ore e nei prossimi giorni in quanto le regioni centro-meridionali continueranno ad essere interessate dall’alta pressione che determinerà anche un ulteriore aumento delle temperature, in particolare sulle zone interne delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise, con punte massime comprese tra i +36°C/+39°C; valori meno elevati si registreranno lungo le coste ma con tassi di umidità piuttosto elevati e conseguente caldo afoso – Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni e, almeno fino alla metà della prossima settimana l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile al centro-sud e temperature al disopra delle medie stagionali, mentre le regioni settentrionali e il settore alpino saranno interessati da infiltrazioni di aria umida di origine atlantica che potrebbero dar luogo a fenomeni di instabilità, in estensione verso le aree di pianura durante le ore serali e notturne – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di tempo stabile con cielo prevalentemente sereno e temperature massime in ulteriore aumento, specie sulle zone interne – si apprende dalla nota stampa. Annuvolamenti pomeridiani potranno manifestarsi sulle zone montuose ma tenderanno ad attenuarsi in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Caldo torrido sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna, con punte massime che potrebbero superare i +36°C/+38°C, specie nell’Aquilano e sulla Valle Peligna – viene evidenziato sul sito web. Valori meno elevati (+30°C/+33°C) si registreranno lungo la fascia costiera ma con tassi di umidità piuttosto elevati e conseguente caldo afoso – riporta testualmente l’articolo online. Poche novità nella giornata di venerdì.Temperature: In aumento, specie sulla Valle Peligna, nell’Aquilano, in Val di Sangro e in Val Pescara – Venti: Deboli a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

