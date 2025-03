Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi, ma da venerdì è previsto un graduale aumento della nuvolosità anche sulle nostre regioni centrali

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere protetta da un’area di alta pressione posizionata sui vicini Balcani che, almeno fino a domenica, impedirà l’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche sulle nostre regioni centro-settentrionali, mentre le regioni meridionali, in particolare le isole maggiori, risentiranno dell’avvicinamento di un’area di instabilità che provocherà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche dalle prossime ore e nelle giornate di venerdì e sabato, con annuvolamenti che, nella giornata di venerdì, si avvicineranno anche sulle nostre regioni centrali – precisa il comunicato. Sulla Sicilia e sulla Sardegna sono attese precipitazioni di moderata intensità tra domani e sabato, in estensione verso la Calabria ionica nella giornata di sabato, mentre annuvolamenti potrebbero raggiungere anche le nostre regioni ma senza fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Nel pomeriggio-sera e nella giornata di venerdì, inoltre, è previsto un ulteriore aumento dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera, specie sul versante adriatico e, di conseguenza, non si escludono formazioni nuvolose che potrebbero favorire foschie/nebbie lungo i litorali e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica tra domenica e lunedì, preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che, se confermato, potrebbe favorire anche un temporaneo brusco rialzo delle temperature – recita la nota online sul portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici nel pomeriggio, mentre dalla serata-nottata è previsto un graduale aumento della nuvolosità che potrà favorire foschie/nebbie sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nella giornata di venerdì, inoltre, nubi medio-alte e stratificate favoriranno annuvolamenti su gran parte della nostra regione ma senza fenomeni di rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online. Temperature: Stazionarie le minime notturne, in lieve aumento nei valori massimi.Venti: Deboli di direzione variabile o sud-orientali, specie lungo la fascia costiera – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Calmo o quasi calmo – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

