Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature massime in ulteriore aumento a causa della persistenza di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana. Un sistema nuvoloso si avvicinerà alle regioni settentrionali

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni anche se, rispetto ai giorni scorsi, un sistema nuvoloso di origine atlantica si avvicinerà alle regioni settentrionali, dove provocherà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, mentre annuvolamenti si spingeranno anche verso le regioni centrali, specie tra stasera e la giornata di venerdì, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, in particolare nel fine settimana, a causa dell’espansione dell’alta pressione verso il vicini Balcani e, di conseguenza i valori massimi si porteranno abbondantemente al disopra delle medie stagionali, in una situazione davvero anomala per il periodo, sia per la solidità della struttura di alta pressione che per la persistenza della stessa sulla nostra penisola e sul Mediterraneo centro-occidentale – si apprende dalla nota stampa. Alla base dei dati attuali non si prevedono sostanziali variazioni almeno fino ai primi giorni/metà della prossima settimana: vedremo –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con foschie dense e locali banchi di nebbia, specie nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano, in diradamento durante le ore centrali della giornata; foschie dense potranno interessare anche il settore costiero e le zone collinari prossime alla costa – si legge sul sito web ufficiale. Dal tardo pomeriggio-sera nubi medio alte e stratificate tenderanno ad attraversare la nostra penisola e potranno favorire annuvolamenti anche sulla nostra regione, specie tra stasera-notte e nella giornata di venerdì, ma non si prevedono fenomeni.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

