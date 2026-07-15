Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature molto elevate soprattutto al centro-sud mentre forti temporali sono attesi sulle regioni settentrionali nel pomeriggio-sera. Caldo e afa anche nei prossimi giorni

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dalla presenza di un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale (anticiclone africano) che determina condizioni di tempo stabile e temperature abbondantemente al disopra delle medie stagionali soprattutto al centro-sud e sulla Sardegna, mentre infiltrazioni di aria umida di origine atlantica tenderanno a raggiungere le regioni settentrionali nel corso della giornata con elevata probabilità di temporali di notevole intensità, specie nel pomeriggio-sera, in estensione dal settore occidentale, verso la Pianura Padana centro-orientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non si escludono temporali in sconfinamento verso le Marche entro la serata e la tarda serata – si apprende dal portale web ufficiale. Sulle nostre regioni centrali proseguirà il tempo stabile e le temperature subiranno un ulteriore aumento con punte massime localmente superiori ai +38°C/+40°C, specie sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, mentre l’afa si intensificherà lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, anche se è previsto un ulteriore aumento delle temperature tra venerdì e sabato, in particolare sulle nostre regioni centrali, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un graduale cedimento dell’alta pressione a partire da domenica e nei primi giorni della prossima settimana con conseguente ingresso di masse d’aria fresca di origine atlantica dapprima al nord e, nei primi giorni della prossima settimana, anche sulle nostre regioni adriatiche, con conseguente instabilità in aumento e temperature in diminuzione, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili occasionali annuvolamenti nel pomeriggio-sera a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature in ulteriore aumento con valori massimi che potrebbero superare i +38°C/+40°C, specie nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, in Val di Sangro, Val Pescara, mentre valori meno elevati si registreranno lungo la fascia costiera (+33°C/+36°C) ma con tassi di umidità piuttosto elevati e conseguente caldo afoso – Poche novità nella giornata di giovedì, prevalenza di tempo stabile e temperature elevate con caldo e afa lungo le coste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In ulteriore aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Venti: Deboli a regime di brezza con possibili rinforzi nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online. In nottata e nelle prime ore della mattinata di giovedì tenderanno a disporsi temporaneamente dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera e collinare – Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org