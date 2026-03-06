Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile ma con annuvolamenti, foschie e banchi di nebbia, specie durante le ore più fredde della giornata. Instabilità pomeridiana in aumento sulle zone appenniniche nel fine settimana

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo risulta generalmente stabile, tuttavia corpi numerosi provenienti dal Mediterraneo occidentale favoriranno, nelle prossime ore, estese velature su gran parte delle nostre regioni centrali – Inoltre, i tassi di umidità molto elevati porteranno alla formazione di foschie e banchi di nebbia nelle valli interne appenniniche e sul settore adriatico, soprattutto durante le ore più fredde della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un graduale aumento dell’instabilità pomeridiana nel pomeriggio di sabato e nel pomeriggio di domenica, specie sulle zone interne e montuose con elevata probabilità di addensamenti consistenti associati a rovesci sparsi, in attenuazione durante le ore serali e notturne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte stratificate che favoriranno estese velature, ma saranno presenti anche foschie dense e banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell’Aquilano e sul versante Adriatico, soprattutto sulle zone collinari, in temporaneo diradamento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nel corso del pomeriggio e nel corso delle prime ore della mattinata di sabato – aggiunge testualmente l’articolo online. Il tempo risulterà generalmente stabile, ma nel pomeriggio di sabato saranno possibili addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, occasionalmente associati a precipitazioni sparse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.Mare: Calmo o quasi calmo – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

