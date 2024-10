Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile nel fine settimana con l’alta pressione in espansione verso la nostra penisola anche nei primi giorni della prossima settimana e temperature in graduale aumento

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, a partire da domenica, raggiungerà il Mediterraneo occidentale e l’Italia, favorendo condizioni di tempo stabile e temperature massime in graduale aumento, anche se non mancheranno annuvolamenti a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Possibili annuvolamenti riguarderanno anche le zone montuose, specie durante le ore centrali della giornata, ma non si prevedono fenomeni rilevanti e gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano condizioni di tempo stabile anche nei primi giorni della prossima settimana, grazie alla persistenza dell’alta pressione che continuerà a proteggere il Mediterraneo dall’arrivo di perturbazioni atlantiche almeno fino a giovedì, stando ai dati attuali a disposizione: si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – Dal tardo pomeriggio-sera, inoltre, nubi medio-alte e stratificate in arrivo dal Mediterraneo occidentale potranno dar luogo ad estese velature anche sulla nostra regione – Tempo stabile anche nella giornata di domenica con prevalenza di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che continueranno a favorire estese velature – recita la nota online sul portale web ufficiale. Temperature: In diminuzione nei valori minimi, stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi – aggiunge la nota pubblicata. Da domenica le temperature massime subiranno un graduale aumento – Venti: Deboli dai quadranti orientali o nord-orientali lungo la fascia costiera con possibili rinforzi – Occidentali sulle zone interne e montuose – si apprende dalla nota stampa. Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

