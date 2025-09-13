Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile nella giornata di sabato ma un sistema nuvoloso di origine atlantica attraverserà anche le nostre regioni centrali nella giornata di domenica e potrà favorire episodi di instabilità

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto ai giorni scorsi, in particolare al centro-sud, dove nelle prossime ore splenderà il sole e le temperature subiranno un ulteriore aumento, specie nei valori massimi, ma un nuovo veloce sistema nuvoloso di origine atlantica raggiungerà le regioni settentrionali nelle prossime ore e determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche con annuvolamenti, rovesci e manifestazioni temporalesche che, dalle zone alpine, tenderanno ad estendersi verso le aree di pianura entro il pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Nella giornata di domenica il sistema nuvoloso raggiungerà e attraverserà le nostre regioni centrali favorendo un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore tirrenico, in estensione verso il settore adriatico e non si escludono fenomeni di instabilità nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in particolare lungo la dorsale appenninica, localmente anche sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Un graduale miglioramento è previsto nella giornata di lunedì con nuvolosità in graduale attenuazione ma un nuovo veloce sistema nuvoloso potrebbe attraversare le nostre regioni settentrionali tra martedì e mercoledì, con probabili annuvolamenti anche sulle nostre regioni centrali: vedremo – recita il testo pubblicato online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili occasionali annuvolamenti, al mattino, nel Teramano e nel Pescarese, in attenuazione nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici, in estensione verso il settore adriatico ma in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio; dalla serata-nottata, inoltre, è previsto un nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro le prime ore della mattinata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Domenica caratterizzata da un cielo generalmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate, tuttavia nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio non si escludono addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici con possibili rovesci sparsi, in estensione verso il settore adriatico ma in miglioramento entro la serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi – precisa il comunicato. Stazionarie nei valori minimi.Venti: Deboli a regime di brezza – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

