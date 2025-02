Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile nelle prossime ore con annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni. Atteso un graduale peggioramento nel pomeriggio-sera di domenica, specie sul versante adriatico

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da sistemi nuvolosi, legati ad una vasta area depressionaria posizionata sul Mediterraneo centrale, che determinano condizioni di instabilità sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e sul settore tirrenico centro-settentrionale, mentre sul versante adriatico e al meridione il tempo risulta ancora stabile ma caratterizzato dal transito di corpi nuvolosi che, nelle prossime ore, continueranno a favorire annuvolamenti senza fenomeni di rilievo – L’aria fredda in discesa verso le regioni nord africane favorirà, inoltre, la formazione e l’approfondimento di un minimo depressionario sulla Tunisia, in risalita nella giornata di domenica verso il Canale di Sicilia e verso il Tirreno meridionale: di conseguenza è previsto un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle isole maggiori, sulle regioni meridionali e, dal pomeriggio di domenica, sistemi nuvolosi in risalita dalle regioni meridionali, raggiungeranno le nostre regioni adriatiche e favoriranno annuvolamenti diffusi e precipitazioni sparse, specie dal tardo pomeriggio-sera e in nottata – Le precipitazioni continueranno ad interessare le nostre regioni centrali anche nelle prime ore della mattinata di lunedì, mentre successivamente è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto nella seconda parte della giornata, almeno stando ai dati attuali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni – precisa il comunicato. Nuvolosità in ulteriore aumento nel corso della giornata anche se saranno possibili schiarite, specie sulle zone alto collinari e montuose e nel Teramano in particolare – Nella mattinata di domenica saranno possibili schiarite anche sulla Marsica, nell’Aquilano e sulla Valle Peligna, mentre annuvolamenti, foschie e possibili banchi di nebbia, continueranno ad interessare il settore adriatico – Dal tardo pomeriggio e dalla serata di domenica la nuvolosità tenderà ad intensificarsi e saranno possibili precipitazioni sparse che, dalla serata/tarda serata tenderanno ad intensificarsi nel Pescarese e nel Chietino con nevicate sui rilievi appenninici al disopra dei 1200-1300 metri – aggiunge la nota pubblicata. Le precipitazioni, a carattere sparso e più frequenti sul versante adriatico, proseguiranno almeno fino alle prime ore della mattinata di lunedì ma si attenueranno entro il pomeriggio – Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi – precisa la nota online. In graduale diminuzione nella giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti orientali o sud-orientali con possibili occasionali rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Poco mosso con moto ondoso in graduale aumento – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

