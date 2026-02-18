- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 18, 2026
HomeMeteoPrevisioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile nelle prossime ore con possibili annuvolamenti nel corso...
Meteo

Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile nelle prossime ore con possibili annuvolamenti nel corso della giornata in attesa di un nuovo moderato peggioramento tra giovedì e venerdì. Venti di Libeccio in rinforzo giovedì

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto alla giornata di ieri e nelle prossime ore avremo condizioni di tempo stabile ma con possibili annuvolamenti nel corso della giornata ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che favoriranno estese velature anche sulle nostre regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore, proseguirà il tempo stabile ma si avvicinerà una nuova perturbazione atlantica, l’ennesima da inizio anno, che sarà accompagnata da un rinforzo dei venti di Libeccio nella giornata di giovedì e da un moderato rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) che determinerà un deciso rialzo delle temperature sul versante adriatico – La perturbazione in arrivo favorirà un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche sul settore tirrenico e sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, anche se i rovesci tenderanno a sconfinare verso il settore adriatico, pur risultando meno frequenti rispetto alle zone interne – si apprende dalla nota stampa. Nella giornata di venerdì la perturbazione si sposterà verso i vicini Balcani e favorirà l’ingresso di masse d’aria fredda sulle nostre regioni adriatiche e un conseguente peggioramento anche sul settore orientale e costiero delle nostre regioni centrali, con temperature in diminuzione – si apprende dalla nota stampa. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche dal fine settimana, a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, molto probabilmente, continuerà ad espandersi verso la nostra penisola anche nei primi giorni della prossima settimana, favorendo un graduale aumento delle temperature su tutte le regioni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di tempo stabile, soleggiato al primo mattino, ma con nubi medio-alte e stratificate che favoriranno estese velature, in estensione dalle zone interne verso il settore adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Poche novità nel pomeriggio, tuttavia da stasera-notte la nuvolosità diverrà via via più compatta sulla Marsica e sull’Alto Sangro, in attesa dell’arrivo della perturbazione atlantica preceduta ed accompagnata da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico).Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi – In temporaneo brusco aumento nella giornata di giovedì, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Venti: Deboli occidentali sulle zone montuose, settentrionali lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Da stanotte e nelle prime ore della mattinata di giovedì assisteremo ad un deciso rinforzo dei venti di Libeccio con probabile Garbino sul versante adriatico – Mare: Generalmente poco mosso o mosso ma con moto ondoso in graduale attenuazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

