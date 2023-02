Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile nelle prossime ore e nei prossimi giorni, almeno fino a sabato, ma non mancheranno annuvolamenti a causa di infiltrazioni di correnti umide di origine atlantica

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto alla giornata di eri, quando al centro-sud si sono verificati fenomeni di instabilità che hanno interessato anche le nostre regioni adriatiche, a causa di masse d’aria fredda provenienti dai vicini Balcani, che, nelle prossime ore e nei prossimi giorni saranno sostituite da correnti umide di origine atlantica in transito su gran parte delle nostre regioni – aggiunge la nota pubblicata. Di conseguenza il tempo risulterà stabile ma non mancheranno annuvolamenti, specie sulle zone appenniniche e sui settori occidentali delle nostre regioni; non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, almeno fino a venerdì, mentre successivamente l’Italia tornerà ad essere influenzata dapprima da infiltrazioni di aria fredda dai vicini Balcani e, successivamente, alla base dei dati attuali, da un possibile ritorno del freddo su gran parte delle nostre regioni in una configurazione che, tuttavia, dovrà essere necessariamente confermata nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie sulle zone interne e montuose, ma non si prevedono fenomeni di rilievo – recita il testo pubblicato online. Gelate diffuse durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie nelle valli interne appenniniche e, localmente, nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – Poche novità nella giornata di giovedì, proseguirà il tempo stabile ma con possibili annuvolamenti nel corso della giornata – viene evidenziato sul sito web.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti occidentali con rinforzi sulle zone interne e montuose nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Generalmente poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Quanto pubblicato nel presente articolo e’ riportato nel bollettino odierno diramato, oggi, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org