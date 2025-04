Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile nelle prossime ore ma attese deboli condizioni di instabilità nel pomeriggio sulla Marsica e sull’Alto Sangro. Temporaneo peggioramento domenica con temperature in calo

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo continua ad essere caratterizzato da condizioni di stabilità con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, mentre annuvolamenti riguardano soprattutto le nostre isole maggiori ma senza fenomeni di rilievo – aggiunge testualmente l’articolo online. Non si prevedono sostanziali variazioni nelle prossime ore, proseguirà il tempo stabile ma nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sui rilievi Marsicani, sull’Alto Sangro e sull’Alto Molise, dove non si escludono precipitazioni sparse, in attenuazione in serata e in nottata – Come anticipato nei precedenti aggiornamenti, masse d’aria fredda di origine artica raggiungeranno l’Europa orientale, i vicini Balcani e si estenderanno marginalmente anche verso la nostra penisola, in particolare verso le regioni adriatiche, dove è previsto un temporaneo peggioramento nella giornata di domenica e temperature in generale diminuzione, con valori che si porteranno ben al disotto delle medie stagionali, grazie anche al rinforzo dei venti di Grecale che favoriranno anche un nuovo deciso aumento del moto ondoso – riporta testualmente l’articolo online. Si tratterà di un peggioramento temporaneo anche se nei primi giorni della prossima settimana continueranno ad affluire masse d’aria fredda che potrebbero favorire annuvolamenti e occasionali precipitazioni, specie sul versante adriatico e a ridosso dei rilievi appenninici.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone interne e montuose, in particolare sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, dove non si escludono precipitazioni sparse, in attenuazione e in miglioramento entro la serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Nella giornata di domenica è previsto un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche che si manifesterà nel corso della mattinata, ad iniziare dal Teramano, in estensione verso le restanti zone entro la mattinata: previsti rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco, nevosi sui rilievi appenninici intorno ai 900-1000 metri ma localmente anche a quote più basse, specie nel tardo pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Schiarite sono attese dalla tarda serata-nottata e nella giornata di lunedì, tuttavia l’arrivo di masse d’aria fredda (con venti di Grecale in rinforzo) continuerà a favorire annuvolamenti sul versante adriatico e a ridosso dei rilievi e possibili precipitazioni sparse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi – precisa il comunicato. In generale diminuzione nelle giornate di domenica e lunedì.Venti: Deboli di direzione variabile nelle prossime ore, occidentali dal pomeriggio-sera, specie sulle zone montuose – si apprende dalla nota stampa. Nella mattinata di domenica tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali, rinforzando, specie lungo la fascia costiera e sul versante adriatico – Mare: Quasi calmo o poco mosso ma con moto ondoso in deciso aumento da domenica mattina – viene evidenziato sul sito web. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

