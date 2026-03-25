Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile nelle prossime ore ma da stasera-notte nuvolosità in aumento e venti in rinforzo: attesa fase di maltempo nelle giornate di giovedì e venerdì con piogge, temporali, forti venti e neve fino a bassa quota

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato in queste ultime ore, anche sulle estreme regioni meridionali e, nelle prossime ore, splenderà il sole su gran parte delle nostre regioni anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, è previsto un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle giornate di giovedì e venerdì a causa della discesa di un nucleo di aria fredda di origine artica che raggiungerà dapprima le regioni settentrionali e l’alto Adriatico nelle prime ore della mattinata di giovedì, ma poi si estenderà verso le regioni adriatiche centro-meridionali e, di conseguenza, è prevista una fase di maltempo di stampo invernale con venti in rinforzo, temperature in sensibile diminuzione, rovesci diffusi, temporali, grandinate e nevicate fino a bassa quota (intorno ai 500-700 metri ma localmente anche a quote lievemente inferiori in caso di forti precipitazioni) sulle Marche, sulla nostra regione e sul Molise – si apprende dalla nota stampa. La formazione di un profondo minimo depressionario sull’Alto Adriatico favorirà, inoltre, un deciso rinforzo dei venti di Maestrale e Tramontana sulle nostre regioni adriatiche, con raffiche localmente superiori ai 70-90 Km/h, almeno stando agli ultimi dati a disposizione – Piogge diffuse continueranno a manifestarsi anche nella giornata di venerdì, in particolare sul versante adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, con copiose nevicate sui rilievi appenninici, mentre i forti venti favoriranno mareggiate lungo le coste – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto non prima del pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica, con una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione, verso il Molise e verso la Puglia – si apprende dal portale web ufficiale. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma con nuvolosità in graduale aumento dal tardo pomeriggio e in serata, ad iniziare dalle zone interne e montuose, con venti di Libeccio in rinforzo e probabile Garbino entro la nottata sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Raffiche di vento superiori ai 70-100 Km/h sulle zone montuose, 60-80 Km/h sulle zone collinari e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Ulteriore aumento della nuvolosità nelle prime ore della mattinata di giovedì sulla Marsica, nell’Aquilano, sull’Alto Sangro e sulla Valle Peligna con rovesci sparsi ma in intensificazione nel corso della mattinata; attesa fase di maltempo nel pomeriggio-sera soprattutto sul versante adriatico con rovesci diffusi, forti raffiche di vento, possibilità di temporali e nevicate sui rilievi appenninici ma con quota neve in calo anche al disotto dei 1000 metri entro la serata – viene evidenziato sul sito web. Possibili grandinate o rovesci di gragnola (graupeln, neve tonda) fino a quote molto basse o pianeggianti.Temperature: In aumento nelle prossime ore e in nottata, specie sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. In generale e sensibile diminuzione nel corso della giornata di giovedì, con valori che si porteranno ben al disotto delle medie stagionali.Venti: Inizialmente deboli di direzione variabile o occidentali – precisa la nota online. Da stasera è previsto un progressivo rinforzo dei venti dai quadranti occidentali o sud-occidentali con probabile Garbino in nottata sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Mare: Generalmente poco mosso – Moto ondoso in deciso aumento nella giornata di giovedì con probabili mareggiate, attenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org